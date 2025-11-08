Fest Noz Kig Ar Farz Lanvéoc
Fest Noz Kig Ar Farz Lanvéoc samedi 8 novembre 2025.
Fest Noz Kig Ar Farz
495 La Grève Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Samedi 8 novembre 2025
Fest Noz sur plancher
Kan Ar Guermeur
Ar Wern Quennet
Plack
18h30 ouverture
19h repas
20h initiation danse
21h fest noz
Rendez-vous à l’espace nautique de Lanvéoc .
495 La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 88 79 52 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest Noz Kig Ar Farz Lanvéoc a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime