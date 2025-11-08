Fest Noz Kig Ar Farz Lanvéoc

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

495 La Grève Lanvéoc

Samedi 8 novembre 2025
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Samedi 8 novembre 2025

Fest Noz sur plancher

Kan Ar Guermeur
Ar Wern Quennet
Plack

18h30 ouverture
19h repas
20h initiation danse
21h fest noz

Rendez-vous à l’espace nautique de Lanvéoc   .

495 La Grève Lanvéoc 29160 

