Trémel

Fest-noz Klarinetenn ha kan Barzh an dañs !

Salle des fêtes Trémel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:00:00

fin : 2026-05-22 02:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le 22 mai prochain, dans la charmante salle des fêtes de Trémel, aura lieu le rendez-vous incontournable des amateurs de danse et de musique populaire le fameux fest-noz Klarinetenn ha kan ‘barzh an dañs de l’association Dañs Treger et du Club des jonquilles !

Avec cette année

– les sonneurs Olivier Urvoy & Goulc’hen Malrieu, Mathieu Messager & Jil Léhart, Yann Simon & Yann Le Boulanger, Tristan Gloaguen & Étienne Cabaret

– les sonneurs de clarinette du Centre culturel breton de Lannion & Co

– et les chanteurs Marie-Laurence Fustec & Brigitte Le Corre, Tchikidi, Claude Devriès & Martial Chevreuil et les sœurs Udo. .

Salle des fêtes Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fest-noz Klarinetenn ha kan Barzh an dañs ! Trémel a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose