Fest-Noz La Ridondaine Salle festive Nantes Erdre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 20:00 –

Gratuit : non 5 € à 9 € / Gratuit moins de 18 ans Sur place, le soir-même, la billetterie sera ouverte à partir de 19h30. Tarif plein : 9 € sur place / 8 € en réservation sur https://www.helloasso.com/associations/association-la-ridondaine/evenements/fest-noz-2Tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi) : 5 €Gratuit pour les moins de 18 ans Bar et gâteaux sur place Tout public

La Ridondaine organise son fest-noz annuel le samedi 28 mars 2026 à la salle festive Nantes-Erdre. À l’affiche : Spontus, Blain-Leyzour et Auger-Robin.Les 3 groupes joueront des danses bretonnes. Blain-Leyzour et Auger-Robin nous joueront aussi des danses du marais breton-vendéen. Le bal commencera à 20h et se terminera à 1h.

Salle festive Nantes Erdre Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 31 60 https://www.helloasso.com/associations/association-la-ridondaine/evenements/fest-noz-2



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