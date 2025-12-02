Fest Noz La Vicomté-sur-Rance

Fest Noz

Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 01:00:00

2026-02-21

Avec

– Estran musiques et chants traditionnels celtiques. Estran est un mélange détonnant de différentes traditions musicales celtiques.

– Ken dilun musique traditionnelle bretonne

– Nanon et Odile Kan Ha Diskan , chant traditionnel

– Trio Gwan explore la Bretagne avec un souffle jazzy , une touche très personnelle, une belle énergie et la recherche du partage

Scène ouverte

Buvette gâteaux

Organisé par l’association Un soir au moulin du Prat .

Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 41 61 56

