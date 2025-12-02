Fest Noz La Vicomté-sur-Rance
Fest Noz La Vicomté-sur-Rance samedi 21 février 2026.
Fest Noz
Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:30:00
fin : 2026-02-21 01:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Avec
– Estran musiques et chants traditionnels celtiques. Estran est un mélange détonnant de différentes traditions musicales celtiques.
– Ken dilun musique traditionnelle bretonne
– Nanon et Odile Kan Ha Diskan , chant traditionnel
– Trio Gwan explore la Bretagne avec un souffle jazzy , une touche très personnelle, une belle énergie et la recherche du partage
Scène ouverte
Buvette gâteaux
Organisé par l’association Un soir au moulin du Prat .
Salle des fêtes La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 18 41 61 56
