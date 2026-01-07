Fest Noz Complexe Kervigorn, Salle Guenioc Landéda
Complexe Kervigorn, Salle Guenioc 104 Lieu-dit Kervigorn Landéda Finistère
Venez vibrer au rythme du Fest-Noz avec Al Lann/Ar Wern, Breizh Storming et Butun Drol.
Une soirée de danses, de musique bretonne et de bonne humeur vous attend ! .
