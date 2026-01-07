Fest Noz Complexe Kervigorn, Salle Guenioc Landéda

Fest Noz

Complexe Kervigorn, Salle Guenioc 104 Lieu-dit Kervigorn Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez vibrer au rythme du Fest-Noz avec Al Lann/Ar Wern, Breizh Storming et Butun Drol.

Une soirée de danses, de musique bretonne et de bonne humeur vous attend ! .

Complexe Kervigorn, Salle Guenioc 104 Lieu-dit Kervigorn Landéda 29870 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fest Noz

L’événement Fest Noz Landéda a été mis à jour le 2026-01-07 par OT PAYS DES ABERS