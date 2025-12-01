Fest Noz Lannion

Fest Noz

Salle des Ursulines Lannion Côtes-d'Armor

2025-12-28 19:00:00

2025-12-28

Grand fest noz, à Lannion organisé par l’association Terre d’Union en partenariat avec Kreizenn Sevenadurel Lannuon et la ville de Lannion.

Comme chaque année, la salle des Ursulines fait le plein pour un grand moment de convivialité, inter-générationnel, de musiques et de danses.

La soirée démarre par une initiation aux danses bretonnes dès 19h animée par le groupe Ar Velewenn. Puis dès 20h30 les danseurs sont attendus en nombre pour le grand fest-noz lannionnais. Nous attendons un millier de danseurs.

Côté pratique Le stand odorant de crêpes, galettes-saucisses, galettes-végé, gâteaux permet de reprendre des forces + Buvette.

Un vestiaire surveillé et gratuit est installé en mezzanine.

Pour cette édition 2025, nous accueillons les groupes suivants Crokonuts Orkestra, Le Bras/Nicolas, Maela hag Anouk, War-sav.

Les recettes seront versées à l’association caritative Terre d’Union, qui propose une aide alimentaire et scolaire à des enfants d’un quartier très pauvre de Quito, en Équateur. L’association lannionnaise compte 70 adhérents, et à sa tête la pédiatre Joëlle Darmois fête cette année ses 40 ans de présidence. Actuellement une vingtaine d’enfants sont parrainés et d’autres attendent un parrain ou une marraine. Les cotisations, dons et recettes des différentes actions (fest-noz, marchés de Noël, ventes…) permettent d’aider au fonctionnement de l’école créée à Quito et de proposer une aide alimentaire aux familles.

Des informations sur l’association seront à disposition en mezzanine. .

