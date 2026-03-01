Fest Noz Salle des Ursulines Lannion
Fest Noz Salle des Ursulines Lannion vendredi 27 mars 2026.
Fest Noz
Salle des Ursulines 5 place des Patriotes Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Avec les groupes Botoù Koad, Brujuñ, Le Bras/Nicolas, Tec’haden, Michel SAVIDAN.
Participation libre au profit l’association O la vie . .
Salle des Ursulines 5 place des Patriotes Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fest Noz Lannion a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose