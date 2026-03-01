Fest Noz Salle des Ursulines Lannion

Fest Noz

Salle des Ursulines 5 place des Patriotes Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Avec les groupes Botoù Koad, Brujuñ, Le Bras/Nicolas, Tec’haden, Michel SAVIDAN.

Participation libre au profit l’association O la vie . .

Salle des Ursulines 5 place des Patriotes Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fest Noz Lannion a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose