Fest-noz @ Le Liberté – Yaouank 2025 L’Étage / Le Liberté Rennes

18 et 19 octobre Prévente : 29€, Carte Sortir! : 13,5€, Sur place : 31€, Pass Culture, Gratuit (-12 ans, accompagnateur·ice PSH, -18 ans avant 21h)
Fest-noz de clôture
Denez & O’Tridal, Modkozmik & Bagad Cap Caval (_création « Cap Kozmik »_), Sonerien Du, Madèn, Ampouailh, Bod, Talec / Le Sauze, Stong, Enneade, Strak, L’Haridon / Le Pottier, Gloubyboulgah, Youpë
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T15:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-19T05:30:00.000+02:00
http://yaouank.bzh/billetterie contact@skeudenn.bzh 0299300687
L’Étage / Le Liberté 1, esplanade Charles de Gaulle Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine