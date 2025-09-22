Fest-Noz Les Zef et Mer l’Horizon Plédran
Fest-Noz Les Zef et Mer l’Horizon Plédran samedi 24 janvier 2026.
Fest-Noz Les Zef et Mer
l’Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 21:00:00
fin : 2026-01-24 22:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Horizon accueille des musiciens de la scène bretonne connus et reconnus pour une soirée dansante et conviviale. .
l’Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest-Noz Les Zef et Mer Plédran a été mis à jour le 2025-09-22 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme