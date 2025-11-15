Fest Noz Salle des fêtes Marcey-les-Grèves

Fest Noz

Salle des fêtes 4 La Morellière Marcey-les-Grèves Manche

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Une belle soirée de détente et de convivialité autour des musiques et des danses bretonnes et traditionnelles.

Vous ne connaissez pas ? Une belle occasion de découvrir cet univers avec une association et des musiciens ancrés localement !

Vente de tickets sur place ou sur Helloasso Les Pieds au Plancher . .

+33 6 83 29 58 37 jean.gedouin@laposte.net

