Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fest Noz Salle des fêtes Marcey-les-Grèves

Fest Noz Salle des fêtes Marcey-les-Grèves samedi 15 novembre 2025.

Fest Noz

Salle des fêtes 4 La Morellière Marcey-les-Grèves Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Une belle soirée de détente et de convivialité autour des musiques et des danses bretonnes et traditionnelles.
Vous ne connaissez pas ? Une belle occasion de découvrir cet univers avec une association et des musiciens ancrés localement !
Vente de tickets sur place ou sur Helloasso Les Pieds au Plancher .   .

Salle des fêtes 4 La Morellière Marcey-les-Grèves 50300 Manche Normandie +33 6 83 29 58 37  jean.gedouin@laposte.net

English : Fest Noz

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest Noz Marcey-les-Grèves a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts