Fest Noz Salle des fêtes Marcey-les-Grèves
Fest Noz Salle des fêtes Marcey-les-Grèves samedi 15 novembre 2025.
Fest Noz
Salle des fêtes 4 La Morellière Marcey-les-Grèves Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Une belle soirée de détente et de convivialité autour des musiques et des danses bretonnes et traditionnelles.
Vous ne connaissez pas ? Une belle occasion de découvrir cet univers avec une association et des musiciens ancrés localement !
Vente de tickets sur place ou sur Helloasso Les Pieds au Plancher . .
Salle des fêtes 4 La Morellière Marcey-les-Grèves 50300 Manche Normandie +33 6 83 29 58 37 jean.gedouin@laposte.net
English : Fest Noz
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest Noz Marcey-les-Grèves a été mis à jour le 2025-11-06 par OT MSM Normandie BIT Genêts