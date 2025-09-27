Fest-noz Place Ar Stivell Milizac-Guipronvel
Fest-noz Place Ar Stivell Milizac-Guipronvel samedi 27 septembre 2025.
Fest-noz
Place Ar Stivell Centre Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère
Début : 2025-09-27 21:00:00
fin : 2025-09-28 01:00:00
2025-09-27
Fest-noz annuel de l’association Luskerien Melizag, avec le groupe Breizh Storming et le duo Kerouez. .
Place Ar Stivell Centre Ar Stivell Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 6 03 28 94 07
