Fest-noz Milizac-Guipronvel samedi 15 novembre 2025.

Place Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère

Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-16 01:00:00

2025-11-15

Sur un véritable plancher, animé par le groupe Breizh Storming et les sonneurs Riou & Scoulm.   .

Place Ar Stivell Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 6 03 28 94 07 

