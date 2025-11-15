Fest-noz Milizac-Guipronvel
Fest-noz Milizac-Guipronvel samedi 15 novembre 2025.
Fest-noz
Place Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère
Début : 2025-11-15 21:00:00
fin : 2025-11-16 01:00:00
2025-11-15
Sur un véritable plancher, animé par le groupe Breizh Storming et les sonneurs Riou & Scoulm. .
Place Ar Stivell Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 6 03 28 94 07
