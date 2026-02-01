FEST-NOZ Salle des Étangs Nozay
FEST-NOZ Salle des Étangs Nozay samedi 21 février 2026.
FEST-NOZ
Salle des Étangs 3 Route de la Base de Loisirs Nozay Loire-Atlantique
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-21 18:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Pour ses 60 ans, l’association La Pastourelle de Jans organise un fest-noz anniversaire ouvert à tous
Au son des rythmes bretons, venez danser dans une ambiance des plus conviviales !
Les groupes conviés
Blain Leyzour
La Ribote
Lardiere Le Mauff
Pacault Saout
Trio Bandeau Gouderanche
Bob trio
Bourdeau (x) Peniguel
Les Geunaws
Le Flem
Tarifs 10€ sur place 8€ en pré-vente Gratuit -12 ans
Restauration sur place .
Salle des Étangs 3 Route de la Base de Loisirs Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire pastourelledejans@gmail.com
English :
To celebrate its 60th anniversary, the association La Pastourelle de Jans is organizing an anniversary fest-noz open to all
L’événement FEST-NOZ Nozay a été mis à jour le 2026-02-03 par Pays Erdre Canal Forêt