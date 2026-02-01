FEST-NOZ Salle des Étangs Nozay

FEST-NOZ

Salle des Étangs 3 Route de la Base de Loisirs Nozay Loire-Atlantique

2026-02-21

2026-02-21

2026-02-21

Pour ses 60 ans, l’association La Pastourelle de Jans organise un fest-noz anniversaire ouvert à tous

Au son des rythmes bretons, venez danser dans une ambiance des plus conviviales !

Les groupes conviés

Blain Leyzour

La Ribote

Lardiere Le Mauff

Pacault Saout

Trio Bandeau Gouderanche

Bob trio

Bourdeau (x) Peniguel

Les Geunaws

Le Flem

Tarifs 10€ sur place 8€ en pré-vente Gratuit -12 ans

Restauration sur place .

Salle des Étangs 3 Route de la Base de Loisirs Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire pastourelledejans@gmail.com

To celebrate its 60th anniversary, the association La Pastourelle de Jans is organizing an anniversary fest-noz open to all

