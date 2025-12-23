Fest Noz Nozmatik, Salle polyvalente Plurien

Fest Noz Nozmatik

Salle polyvalente 20 D89 Plurien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 02:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Fest Noz organisé par Les Arts O’Matik avec les groupes

– ADS (Accords D’un Soir)

– Jaï

– Electrad

Restauration & buvette sur place.

À vous de jouer pour remplir la salle et faire vibrer la scène ! Partagez, parlez-en, et surtout… réservez vos places dès maintenant ! Prévente sur Hello asso .

Salle polyvalente 20 D89 Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest Noz Nozmatik Plurien a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor