Fest Noz Nozmatik, Salle polyvalente Plurien samedi 7 février 2026.
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07 02:00:00
2026-02-07
Fest Noz organisé par Les Arts O’Matik avec les groupes
– ADS (Accords D’un Soir)
– Jaï
– Electrad
Restauration & buvette sur place.
À vous de jouer pour remplir la salle et faire vibrer la scène ! Partagez, parlez-en, et surtout… réservez vos places dès maintenant ! Prévente sur Hello asso .
Salle polyvalente 20 D89 Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
