Fest Noz Océ’Âne Lieu-dit Kerael Lanvéoc

Lieu-dit Kerael Ferme Océ’Âne Lanvéoc Finistère
Début : 2025-09-20 21:00:00
fin : 2025-09-20 00:00:00
2025-09-20
Une soirée pleine d’ambiance avec de la musique et des danses bretonnes, mettant en vedette les duos Quéré/Le Pape, Johanna ha Kyt et le groupe Kan ar Guermeur.
– Plancher bois
– Petite restauration et buvette
– Parking nuit et camping .
Lieu-dit Kerael Ferme Océ’Âne Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne
