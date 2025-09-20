Fest Noz Océ’Âne Lieu-dit Kerael Lanvéoc

Lieu-dit Kerael Ferme Océ'Âne Lanvéoc

2025-09-20 21:00:00

2025-09-20 00:00:00

2025-09-20

Une soirée pleine d’ambiance avec de la musique et des danses bretonnes, mettant en vedette les duos Quéré/Le Pape, Johanna ha Kyt et le groupe Kan ar Guermeur.

– Plancher bois

– Petite restauration et buvette

– Parking nuit et camping .

Lieu-dit Kerael Ferme Océ’Âne Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne

