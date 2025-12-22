Fest-Noz Paillettes et boules à facettes [Festival Taol Kurun], Espace Benoîte Groult Quimperlé
Fest-Noz Paillettes et boules à facettes [Festival Taol Kurun], Espace Benoîte Groult Quimperlé samedi 31 janvier 2026.
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 00:00:00
2026-01-31
Avec chants des enfants de l’école Diwan puis fest-noz avec les groupes Eben duos Dufleit/Coëffic, Pensec/Billon et Dufleit/Gauthier.
Thème Paillettes et boule à facettes (on compte sur vous !)
Boissons et restauration sur place. .
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48
