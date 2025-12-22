Fest-Noz Paillettes et boules à facettes [Festival Taol Kurun], Espace Benoîte Groult Quimperlé

Fest-Noz Paillettes et boules à facettes [Festival Taol Kurun], Espace Benoîte Groult Quimperlé samedi 31 janvier 2026.

Fest-Noz Paillettes et boules à facettes [Festival Taol Kurun]

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 00:00:00

Date(s) :
2026-01-31

Avec chants des enfants de l’école Diwan puis fest-noz avec les groupes Eben duos Dufleit/Coëffic, Pensec/Billon et Dufleit/Gauthier.
Thème Paillettes et boule à facettes (on compte sur vous !)
Boissons et restauration sur place.   .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fest-Noz Paillettes et boules à facettes [Festival Taol Kurun]

L’événement Fest-Noz Paillettes et boules à facettes [Festival Taol Kurun] Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS