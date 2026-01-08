Fest Noz Salle Cap Caval Penmarch
Fest Noz Salle Cap Caval Penmarch samedi 28 mars 2026.
Fest Noz
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Début : 2026-03-28
Le Fest Noz, c’est l’occasion parfaite pour partager une soirée haute en couleurs !
Venez danser au rythme de la musique traditionnelle, portée par l’énergie et la passion de Gwechal, Lagadic/Rivière, Le Breton/Hélias, Bagad An Dreizherien, Jean-Claude Blanc. .
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
