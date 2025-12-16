Fest Noz Salle des fêtes Plédéliac

Fest Noz

Salle des fêtes Rue d’Armor Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le département de musiques traditionnelles du Conservatoire de Lamballe Terre & Mer vous invite à son traditionnel fest-noz ! Cette soirée réunira sur scène les élèves et trois figures majeures des scènes bretonne et irlandaise Loïc Bléjean (uilleann pipes), son frère Ronan (accordéon) et Nicolas Quémener (guitare et chant).

Ce trio, habitué des scènes européennes et américaines, fait partie des rares musiciens français régulièrement invités en Irlande pour des concerts et master class. Une belle occasion pour les apprentis musiciens de jouer aux côtés d’artistes qui ont marqué la musique traditionnelle depuis plus de trente ans.

Danseurs confirmés ou simples curieux, tous sont invités à venir partager cette soirée où la tradition se vit et se transmet. .

Salle des fêtes Rue d’Armor Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 75

