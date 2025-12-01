Fest-Noz Salle Amzer Zo Plésidy

Fest-Noz

Salle Amzer Zo Rue de Bel-Air Plésidy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 19:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Toute l’équipe de l’association Graines de Cultures est sur le pont pour préparer son traditionnel fest-noz d’hiver, un évènement à ne pas manquer ! Au programme Sterne Bagad Boulvriag Les Frères Cornic Gwask, le tout précédé d’un bon repas qui réveillera vos papilles gustatives. N’hésitez plus, bloquez la date et réservez vite ! Repas à 19h ; fest-noz, à 21h. .

Salle Amzer Zo Rue de Bel-Air Plésidy 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 68 63 33

English :

L’événement Fest-Noz Plésidy a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol