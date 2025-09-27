Fest Noz Espace Delta Pleurtuit

Fest Noz Espace Delta Pleurtuit samedi 27 septembre 2025.

Fest Noz

Espace Delta 20 Rue Jules Védrine Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

– À partir de 21h00, chaque groupe invité fait 2 passages sur scène.

– Pas de réservations, billetterie sur place.

– Buvette et pâtisseries sur place.

– Parking à proximité.

Pour cet évènement et pour le plaisir des danseurs, Guedenn a invité trois groupes aux répertoires et aux musiques très différentes, et chacun y trouvera des airs traditionnels à danser exprimés au mieux par les talents remarquables de ces trois formations

=> DIRIDOLLOU / LAVIGNE

Un regard, une note, un frémissement dans l’air et sur l’aire. Puis un bruissement indicible. Il va se passer quelque chose c’est sûr. Vers où allons-nous être transporté cette fois ? Quelle partie de notre corps va voyager et nous raconter des histoires merveilleuses. Voici la capacité de ces filles, par leurs voix, par l’émotion et l’énergie qu’elles diffusent, elles nous soudent à la Terre, à l’Autre, à Nous. Elles nous donnent l’envie d’être ensemble, d’être réconcilié avec soi.

Ça y est, nous y sommes ! Le sol vibre, les mains se prennent, la ronde se forme. Encore une fois, elles tuent la morosité, elles agglomèrent nos joies. On crie, on transpire, on souffle, c’est tribal et c’est tout simplement bon.

Ur sell, un notenn, un drid en aer ha war al leur zañs. Un hiboud munud da heul. Un dra bennak a c’hoarvezo, sur ha n’eo ket marteze. Peseurt lodenn deus hor c’horf a veajo hag a gonto istorioù burzhudus ? Setu ar pezh az a d’ober Sterenn Diridollou ha Marine Lavigne, dre o mouezhioù, dre ar fromm hag ar startijenn a skignont. Hor liammañ reont ouzh an Douar, ouzh Eben hag Egile, Ouzhomp.

=> HERRIWENN

Fondé aucœur de la Bretagne, le groupe Herriwenn réunit quatre musiciens aux talents et expériences variés

Jean Herrou Chant breton

Lenn Derreumaux Cornemuse, guitare, low whistle

Mikaël Herrou Harpe celtique ancienne

Riwall Harjay Machines.

Le groupe Herriwenn mixe des sonorités de toutes les époques, entre la harpe celtique historique, le chant traditionnel, la cornemuse, et l’électro qui ajoute une vibe moderne à cet ensemble énergique !

=> LA MARMITHE

Recette de la MARMITHE

Faites mijoter des airs de Haute et Basse Bretagne, ajoutez une pincée de violon, aromatisez de flûtes et de hautbois, incorporez des chants gallos et bretons et accompagnez le tout d’accordéon.

Vous obtiendrez La MARMITHE, fricassée à consommer entre amis sans modération

MARtine accordéon diatonique

MIchel hautbois-bombarde-cuillères

THiErry violon-chant .

