Fest-Noz Rue Ransbach Baumbach Pleurtuit

Fest-Noz

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-07 21:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Les 3 groupes invités, aux répertoires variés, assureront une soirée conviviale à souhait, avec un volume sonore raisonnable, compatible avec les jeunes oreilles des enfants.

Un parquet de 700 m2 permettra aux ‘’dansous’’ de s’exprimer largement, et avec des chaises en périphérie ; les non-initiés pourront profiter des musiques et de l’ambiance.

Buvette & pâtisseries sur place.

Parking à proximité.

https://www.tamm kreiz.bzh/evenement/73681/Fest+Noz+le+7+3+2026+%C3%A0+Pleurtuit

Organisation Association Guedenn-Danses Bretonnes.

Organisation Association Guedenn-Danses Bretonnes. .

Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 27 30 98

