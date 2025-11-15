Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fest-noz Place Coët Noz Ploërdut

Fest-noz Place Coët Noz Ploërdut samedi 15 novembre 2025.

Fest-noz

Place Coët Noz Espace Koed Noz Ploërdut Morbihan

Organisé par le comité des fêtes   .

Place Coët Noz Espace Koed Noz Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83 

