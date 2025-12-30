Fest Noz Plonévez-du-Faou

Fest Noz Plonévez-du-Faou samedi 14 février 2026.

Fest Noz

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère

Fest Noz le 14 février avec le groupe RE AN ARE à la Salle Ar Veilh de Plonévez-du-Faou à 20h00.

> Tristant Gloagen et Hyacinthe, Franck et Fernand
> Entrée 8€   .

