Fest Noz Plonévez-du-Faou
Fest Noz Plonévez-du-Faou samedi 14 février 2026.
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère
Fest Noz le 14 février avec le groupe RE AN ARE à la Salle Ar Veilh de Plonévez-du-Faou à 20h00.
> Tristant Gloagen et Hyacinthe, Franck et Fernand
> Entrée 8€ .
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
