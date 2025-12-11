Fest Noz Plouagat Salle des Fêtes de Plouagat Châtelaudren-Plouagat 24 et 25 janvier 2026 Tarifs : 8€ l’entrée / 4€ tarif réduit (12-18 ans) / gratuit -12 ans

L’association Div Yezh Kastellaodren-Plagad vous attend pour son 3ème Fest Noz le Samedi 24 Janvier dès 20h avec Carré Manchot, Le Bour- Bodros, Morwenn & Ronan Pinc, et les enfants de la filière.

L’association Div Yezh Kastellaodren-Plagad regroupant les parents d’élèves de la filière bilingue breton-français de l’école publique de Chatelaudren-Plouagat, vous donne rendez-vous pour la 3ème édition de leur Fest Noz : le Samedi 24 Janvier 2026 à la salle des fêtes de Plouagat.

Vous pourrez danser à partir de 20h00 au son des groupes : Carré Manchot, Le Bour- Bodros, Morwenn & Ronan Pinc, ainsi que les enfants de la filière.

Une restauration rapide vous sera proposée sur place avec des tartines grillées au four à bois et des crêpes, ainsi qu’une buvette pour vous désaltérer tout au long de la soirée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-25T01:00:00.000+01:00

https://www.facebook.com/p/Div-yezh-Plagad-100067749994974/?locale=fr_FR plagad@div-yezh.bzh

Salle des Fêtes de Plouagat 2 rue de la grande villeneuve 22170 Plouagat Plouagat Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor