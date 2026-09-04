Informations pratiques

Plouër-sur-Rance

Fest-Noz

Salle des fêtes Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 21:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Fest-Noz avec les groupes :

Estran

Waraok

Buvette – restauration .

Salle des fêtes Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 63 10 02

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English :

L’événement Fest-Noz Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme