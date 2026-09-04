UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouër-sur-Rance

Fest-Noz Plouër-sur-Rance

samedi 5 décembre 2026 · Plouër-sur-Rance

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
22490 Plouër-sur-Rance
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouër-sur-Rance

Fest-Noz

Salle des fêtes Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 21:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Fest-Noz avec les groupes :
Estran
Waraok

Buvette – restauration   .

Salle des fêtes Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 63 10 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-Noz Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Plouër-sur-Rance (Côtes-d'Armor)