AGENDA · Plouër-sur-Rance
Fest-Noz Plouër-sur-Rance
samedi 5 décembre 2026 · Plouër-sur-Rance
Informations pratiques
Plouër-sur-Rance
Fest-Noz
Salle des fêtes Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 21:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Fest-Noz avec les groupes :
Estran
Waraok
Buvette – restauration .
Salle des fêtes Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 63 10 02
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English :
L’événement Fest-Noz Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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