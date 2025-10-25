Fest-Noz Plouvorn

Fest-Noz Plouvorn samedi 25 octobre 2025.

Fest-Noz

Espace Culturel du plan d'eau Plouvorn Finistère

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 01:00:00

2025-10-25

Avec la participation des groupes suivants JOEL & DOMI GAELLE TREBAOL et JACQUELINE CORNEC ISKIS.

Sur parquet en salle.

Ouvert à tout public, danseurs amateurs ou confirmés. .

Espace Culturel du plan d’eau Plouvorn 29420 Finistère Bretagne

