Fest-Noz Plouvorn
Fest-Noz Plouvorn samedi 25 octobre 2025.
Fest-Noz
Espace Culturel du plan d’eau Plouvorn Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25 01:00:00
Date(s) :
2025-10-25
Avec la participation des groupes suivants JOEL & DOMI GAELLE TREBAOL et JACQUELINE CORNEC ISKIS.
Sur parquet en salle.
Ouvert à tout public, danseurs amateurs ou confirmés. .
Espace Culturel du plan d’eau Plouvorn 29420 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest-Noz Plouvorn a été mis à jour le 2025-10-17 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX