Fest-Noz Rue du Plan d’eau Plouvorn

Rue du Plan d’eau Espace Culturel du Plan d’eau Plouvorn Finistère

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 01:00:00

2025-10-25

Soirée dansante, musiques bretonnes.

Avec Joël/Domi, Iskis, Cornec/Trebaol.

Buvette et crêpes. .

