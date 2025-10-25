Fest-Noz Rue du Plan d’eau Plouvorn
Fest-Noz Rue du Plan d’eau Plouvorn samedi 25 octobre 2025.
Fest-Noz
Rue du Plan d’eau Espace Culturel du Plan d’eau Plouvorn Finistère
Début : 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25 01:00:00
2025-10-25
Soirée dansante, musiques bretonnes.
Avec Joël/Domi, Iskis, Cornec/Trebaol.
Buvette et crêpes. .
