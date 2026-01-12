Fest Noz

Restaurant Le Lion d’Or Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Barok Tastard Family Quartet Guillo Le Pennec

Entrée gratuite avec repas (tartiflette)

Réservation auprès du restaurant Le Lion d’Or .

Restaurant Le Lion d’Or Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 48 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest Noz Plumelec a été mis à jour le 2026-01-10 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE