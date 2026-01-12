Fest Noz Plumelec
Fest Noz Plumelec vendredi 16 janvier 2026.
Fest Noz
Restaurant Le Lion d’Or Plumelec Morbihan
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Barok Tastard Family Quartet Guillo Le Pennec
Entrée gratuite avec repas (tartiflette)
Réservation auprès du restaurant Le Lion d’Or .
Restaurant Le Lion d’Or Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 48 03
English :
