Fest-Noz Rue Joseph Évenas Plumergat

Fest-Noz Rue Joseph Évenas Plumergat vendredi 24 avril 2026.

Fest-Noz

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Forum des associations
Organisé par la Mairie de Plumergat   .

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-Noz Plumergat a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

Prochains événements à Plumergat