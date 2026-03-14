Fest-Noz Rue Joseph Évenas Plumergat

Fest-Noz

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Forum des associations

Organisé par la Mairie de Plumergat .

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56

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English :

L’événement Fest-Noz Plumergat a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon