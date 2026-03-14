Fest-Noz Rue Joseph Évenas Plumergat
Fest-Noz Rue Joseph Évenas Plumergat vendredi 24 avril 2026.
Fest-Noz
Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Forum des associations
Organisé par la Mairie de Plumergat .
Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fest-Noz Plumergat a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon