Fest Noz Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Fest Noz organisé par les élèves du lycée Laennec pour financer le voyage à Auschwitz dans le cadre du projet mémoriel autour des génocides juif et tsigane.

Groupes

Bart&Hernie and Family

Defernez/Dayot

Lagadic/Rivière

Sicard/Le Bozec

Brieuc Bozec & Pierre Gateclou Marest

Ribouldingue

Bar et restauration sur place à partir de 19h .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 07 70

