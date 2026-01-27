Fest Noz Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Fest Noz Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé samedi 7 février 2026.
Fest Noz
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Fest Noz organisé par les élèves du lycée Laennec pour financer le voyage à Auschwitz dans le cadre du projet mémoriel autour des génocides juif et tsigane.
Groupes
Bart&Hernie and Family
Defernez/Dayot
Lagadic/Rivière
Sicard/Le Bozec
Brieuc Bozec & Pierre Gateclou Marest
Ribouldingue
Bar et restauration sur place à partir de 19h .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 07 70
English : Fest Noz
