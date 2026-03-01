Fest Noz Salle Jean-Yves Plaisance Pontchâteau

Fest Noz

Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 20:30:00

2026-03-07

Fest Noz organisé par le cercle celtique Avel Coët Roz de Pont-Château

Groupes

Blain Leyzour

Françoise et Agnès

Les Ribot

Samedi 7 mars à 20h30

8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Renseignements

Cercle Celtique Avel Coët Roz 02 40 88 06 15 06 74 60 44 60 .

Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

L’événement Fest Noz Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44