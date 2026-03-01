Fest Noz Salle Jean-Yves Plaisance Pontchâteau
Fest Noz Salle Jean-Yves Plaisance Pontchâteau samedi 7 mars 2026.
Fest Noz
Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 20:30:00
2026-03-07
Fest Noz organisé par le cercle celtique Avel Coët Roz de Pont-Château
Groupes
Blain Leyzour
Françoise et Agnès
Les Ribot
Samedi 7 mars à 20h30
8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements
Cercle Celtique Avel Coët Roz 02 40 88 06 15 06 74 60 44 60 .
Salle Jean-Yves Plaisance Coët Roz Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
