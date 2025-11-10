Fest noz Place des ducs de Rohan Pontivy

Fest noz

Place des ducs de Rohan Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-10 20:30:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Afin de fêter la sortie de leur nouvel album, KERBEDIG organise un Fest-noz avec Kerbedig, Audran/Blanchet, Dañs ar Jâze, Heson, Manglo, Le Gouarin-Hervieux.

Avec plus de 400 fest-noz et concerts à son actif, KERBEDIG présente son premier album, FEST-NOZ Live 2016 & 2025. Déjà une référence pour les danseurs ! S’il aura fallu attendre 22 ans, leur public qui le réclamait depuis bien longtemps sera récompensé pour sa patience, car cet opus comporte en réalité trois CD deux d’entre-eux ont été enregistrés en live en janvier 2025, mais cerise sur le gâteau, un enregistrement tout à fait inattendu de 2016 apporte une forte belle matière au dernier CD où l’on pourra apprécier le style époustouflant de Yannig Audran, auteur, compositeur, interprète du groupe jusqu’à 2021.

Billetterie sur place. .

Place des ducs de Rohan Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 7 49 24 59 76

