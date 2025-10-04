Fest noz Saint-Alban

Fest noz Saint-Alban samedi 4 octobre 2025.

Fest noz

Ferme des Goublayes Saint-Alban Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Traditionnel fest noz de fin de saison

ADS, Jaï et Accord D’un Soir seront présents pour vous faire danser, prévoir un pull sauf si vous pensez danser toute la nuit !

Buvette et encas sur place, PAS DE CB ! .

Ferme des Goublayes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 28 13 98

