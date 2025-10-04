Fest noz Saint-Alban
Fest noz Saint-Alban samedi 4 octobre 2025.
Fest noz
Ferme des Goublayes Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Traditionnel fest noz de fin de saison
ADS, Jaï et Accord D’un Soir seront présents pour vous faire danser, prévoir un pull sauf si vous pensez danser toute la nuit !
Buvette et encas sur place, PAS DE CB ! .
Ferme des Goublayes Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 28 13 98
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fest noz Saint-Alban a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André