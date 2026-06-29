Dinard

Fest-noz Saint-Enogat

Place du Calvaire Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le traditionnel Fest-noz de Saint-Enogat revient cet été !

Le groupe Konoz animera la soirée.

Entrée libre et gratuite. .

Place du Calvaire Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Fest-noz Saint-Enogat Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme