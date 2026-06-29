Fest-noz Saint-Enogat Dinard
Fest-noz Saint-Enogat Dinard mardi 18 août 2026.
Dinard
Fest-noz Saint-Enogat
Place du Calvaire Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 21:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Le traditionnel Fest-noz de Saint-Enogat revient cet été !
Le groupe Konoz animera la soirée.
Entrée libre et gratuite. .
Place du Calvaire Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
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English :
L’événement Fest-noz Saint-Enogat Dinard a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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