Fest-noz Saint-Quay-Perros

Fest-noz Saint-Quay-Perros samedi 19 juillet 2025.

Fest-noz

Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 00:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Bienvenue à saint-quay-perros au fest-noz le samedi 19 juillet. Initiation au tournage de galette, initiation danses bretonnes et concert gratuit avec Carré Manchot, Moal/chaplain et Skemm. Sur plancher et en intérieur si pluie. Buvette et restauration sur place. .

Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fest-noz Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose