Fest Noz solidaire Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé
Fest Noz solidaire Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé vendredi 27 mars 2026.
Fest Noz solidaire
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Les établissements de santé de Cornouaille — l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé, le CH de Quimper Cornouaille, le CH de Douarnenez et l’EPSM du Sud Finistère — se rassemblent pour organiser un Fest-Noz solidaire à l’occasion de Mars Bleu, le mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer. Les recettes de l’événement seront reversées à des associations et au soutien de la recherche.
Groupes
Bart&Hernie and Family
Havart/Perrichot
Jaouen/Péron
S’Cott Ich
Bagad Cap-Caval
Restauration sur place (Blaz Lab) .
Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40
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English : Fest Noz solidaire
L’événement Fest Noz solidaire Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden
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