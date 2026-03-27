Fest Noz solidaire Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Fest Noz solidaire

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Les établissements de santé de Cornouaille — l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé, le CH de Quimper Cornouaille, le CH de Douarnenez et l’EPSM du Sud Finistère — se rassemblent pour organiser un Fest-Noz solidaire à l’occasion de Mars Bleu, le mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer. Les recettes de l’événement seront reversées à des associations et au soutien de la recherche.

Groupes

Bart&Hernie and Family

Havart/Perrichot

Jaouen/Péron

S’Cott Ich

Bagad Cap-Caval

Restauration sur place (Blaz Lab) .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fest Noz solidaire

L’événement Fest Noz solidaire Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Destination Pays Bigouden