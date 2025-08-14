Fest-Noz Sonerien Du Quai Saint-Laurent Pont-l’Abbé
Quai Saint-Laurent Bois Saint Laurent Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2025-08-14 20:00:00
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
Se produiront sur scène les sonneurs Le Breton Y. Peron, Seim et les Sonerien Du
Ce dernier est organisé par l’association An Heol Nevez.Petite restauration sur place .
Quai Saint-Laurent Bois Saint Laurent Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 87 32 13
L’événement Fest-Noz Sonerien Du Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Destination Pays Bigouden Sud