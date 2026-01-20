Fest-noz sortie d’album de Beat Bouet Trio Parquet de Bal Rennes Samedi 31 janvier, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée 10€ / Gratuit -10ans

Chom’Teu Pro et La Flume production présente le Fest-noz sortie d’album de Beat Bouet Trio

### Rendez-vous le samedi 31 janvier au Parquet de Bal pour un fest-noz de sortie d’album de Beat Bouet Trio

Le trio accueillera également sur scène les groupes Eris et Mamilena !

Ouverture des portes à 20h30 pour un début du bal à 21h.

Parquet de Bal Ferme de la Harpe Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



