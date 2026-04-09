Fest-noz sortie de résidence Padalaou Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes Samedi 25 avril, 19h30 Ille-et-Vilaine

Prix libre, 7€ conseillé

À l’occasion de leur sortie de résidence, Padalaou vous propose un fest-noz au Parquet de Bal le samedi 25 avril 2026.

_**Connaissez-vous le groupe Padalaou ?**_

Né en 2017 dans les couloirs du Cercle Celtique de Rennes, Padalaou est le fruit de la rencontre entre jeunes amateurs de musique traditionnelle bretonne.

Depuis ses débuts, le groupe trace son chemin en puisant principalement dans le répertoire de Haute-Bretagne, en y insufflant une énergie vive et généreuse.

En résidence du 24 au 25 avril 2026 au Cercle Celtique de Rennes, le groupe Padalaou organise un fest-noz le samedi soir pour présenter leur travail. Venez découvrir ou redécouvrir ce groupe de jeunes bretons lors de leur fest-noz de sortie de résidence avec à leur côté les groupes : Chevalier/Prizé, Goul’ Benèz, Vil’ Gwilen, Sparfell / Aghesse et Maela hag Anouk.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-25T23:59:00.000+02:00

1

contact@ccrennes.bzh 02 99 54 36 45 https://www.cercleceltiquederennes.org/event/fest-noz-sortie-de-residence-de-padalaou/

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

