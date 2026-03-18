Fest-noz Spézet
Fest-noz Spézet samedi 4 avril 2026.
Fest-noz
Salle des fête Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 23:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
– Fest-noz
– Samedi 4 avril à Spézet à la salle des fêtes
– A 20h30
– Tarif 6 €
– Évènement associé au Printemps de Châteauneuf-du-Faou, un stage de Kan ha Diskan animé par Ifig et Nanda Troadeg.
– Samedi 4 avril à Spézet, école de musique Korn Boud de 14h à 17h30, inscription sur le site Internet du Printemps de Châteauneuf-du Faou.
– Stage + Fest-noz (27€), stage seul (25 €)
– Apéro concert à Spézet à la salle des fêtes entre les deux événements.
– Petite restauration sur place. .
Salle des fête Spézet 29540 Finistère Bretagne
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English : Fest-noz
L’événement Fest-noz Spézet a été mis à jour le 2026-03-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou