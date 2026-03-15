Fest-Noz

Salle des Fêtes Taden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 01:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Fest-Noz organisé par l’association La Note Buissonnière au profit de Jeanne, jeune femme porteuse de handicap.

La soirée débutera par des contes (tous publics) avec l’association Contilène à 18h.

Les danseurs pourront profiter d’un répertoire à danser de Bretagne avec les groupes de la Note Buissonnière qui se succéderont sur scène et sur le parquet.

Violons, accordéons, flûte, clarinette, chant dans la ronde…

L’intégralité des recettes sera reversée à l’association Une vie d’une battante .

Restauration (galettes saucisses) et buvette sur place. .

Salle des Fêtes Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 20 84 22 76

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English :

L’événement Fest-Noz Taden a été mis à jour le 2026-03-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme