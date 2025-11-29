fest Noz Salle Lenivel Taupont

fest Noz

Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 21:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Afin de soutenir la Téléthon, la Mazurka organise un fest-noz avec Les Beurbis Gallèzes, Harold Kotri, et Ferzae. Venez danser, chanter et partager un moment de convivialité en soutenant une belle cause ! Au programme musique traditionnelle, danses bretonnes et bonne humeur toute la soirée. A partir de 21h

Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon .

Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 45

L’événement fest Noz Taupont a été mis à jour le 2025-11-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande