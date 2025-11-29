fest Noz Salle Lenivel Taupont
Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont Morbihan
Début : 2025-11-29 21:00:00
Afin de soutenir la Téléthon, la Mazurka organise un fest-noz avec Les Beurbis Gallèzes, Harold Kotri, et Ferzae. Venez danser, chanter et partager un moment de convivialité en soutenant une belle cause ! Au programme musique traditionnelle, danses bretonnes et bonne humeur toute la soirée. A partir de 21h
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon .
Salle Lenivel 3 rue de la paix Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 45
