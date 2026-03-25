Fest Noz Trad Kerouspik Cavan

Fest Noz Trad

Kerouspik Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-03 23:59:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez écouter ou réécouter les couples de sonneurs et de kan ha diskan du Trégor !

Sonneurs

Berthou Philippe

Barbier Tremel

Peron Jaguin

Chanteur.ses

Lintanf Suignard

Morvan Pessel

Stal Kan Kawan .

Kerouspik Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99

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English :

L’événement Fest Noz Trad Cavan a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose