Fest Noz Trad Kerouspik Cavan
Fest Noz Trad Kerouspik Cavan vendredi 3 avril 2026.
Fest Noz Trad
Kerouspik Centre de découverte du son Cavan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 21:00:00
fin : 2026-04-03 23:59:00
Date(s) :
2026-04-03
Venez écouter ou réécouter les couples de sonneurs et de kan ha diskan du Trégor !
Sonneurs
Berthou Philippe
Barbier Tremel
Peron Jaguin
Chanteur.ses
Lintanf Suignard
Morvan Pessel
Stal Kan Kawan .
Kerouspik Centre de découverte du son Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 54 61 99
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English :
L’événement Fest Noz Trad Cavan a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose