Fest-Noz traditionnel Salle municipale Plougasnou
Fest-Noz traditionnel Salle municipale Plougasnou samedi 28 février 2026.
Fest-Noz traditionnel
Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Toute l’équipe de PED et ses bénévoles se mettent au travail pour une belle fête toute en tradition !
Invités Stephan-Correc, Erell-Enora Udo, Quéré-Le Davay, Ifig et Nanda Troadec, Berthou-Perennes, les frères Dilasser, Morvan-Gasnier-Goareguer et l’Atelier de musique celtique de Plougasnou.
Initiation danse de 20h à 20h30.
Buvette et crêpes ! .
Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 51 11 94 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fest-Noz traditionnel
L’événement Fest-Noz traditionnel Plougasnou a été mis à jour le 2026-01-09 par OT BAIE DE MORLAIX