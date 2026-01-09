Fest-Noz traditionnel Salle municipale Plougasnou

Fest-Noz traditionnel

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Toute l’équipe de PED et ses bénévoles se mettent au travail pour une belle fête toute en tradition !

Invités Stephan-Correc, Erell-Enora Udo, Quéré-Le Davay, Ifig et Nanda Troadec, Berthou-Perennes, les frères Dilasser, Morvan-Gasnier-Goareguer et l’Atelier de musique celtique de Plougasnou.

Initiation danse de 20h à 20h30.

Buvette et crêpes ! .

