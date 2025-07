Fest-Noz Chemin Saint-Antoine Tressignaux

Fest-Noz Chemin Saint-Antoine Tressignaux samedi 16 août 2025.

Fest-Noz

Chemin Saint-Antoine Chapelle Saint-Antoine Tressignaux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 20:00:00

fin : 2025-08-16 00:00:00

Date(s) :

2025-08-16

Le Mix Café Associatif et l’association Histoire et Patrimoine de Tressignaux organisent un fest-noz à l’occasion du pardon de Saint-Antoine. Venez danser au son de Ampouailh, Berrbadel, Lasbleiz/Le Saint et Lorho-Pasco/Lintanf. Sur un plancher en plein air aux abords de la chapelle. Buvette et restauration (galette saucisse, crêpes, desserts) à partir de 19h. 8€, gratuit moins de 12 ans et demi tarif de 12 à 17 ans. .

Chemin Saint-Antoine Chapelle Saint-Antoine Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 89 92 93

L’événement Fest-Noz Tressignaux a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme Falaises d’Armor