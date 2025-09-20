FEST NOZ VRAS Prat
Le fest-noz promet d’être mémorable et rappellera certainement les grandes heures des soirées prataises ! Sur le plateau, le retour de Le Bour-Bodros quintet, les gagnantes de l’interlycées 2025 les chanteuses d’Enneade, les sonneurs Messager-Léhart, le groupe de Haute Bretagne La Mesanj et le couple de chanteuses Annie Ebrel et Sabine Kergoët.
Salle des fêtes de Prat. Début à 18h Entrée 8€ Gratuit pour les -18ans Restauration sur place .
Salle des fêtes Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
