Fest Run

Marigny Jura

Tarif : 7 – 7 – 15 EUR

Début : 2025-09-20
2 parcours, vue sur le lac de Chalain, ravitaillement gourmand
– rando 6 km 7 € (accessible enfant et poussettes)
– trail 13 km 15 € (option « gros mollets » +2 km)
Buvette, snacking et concert.   .

Marigny 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté   comitemarigny39@gmail.com

