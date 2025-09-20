Fest Run Marigny
Fest Run Marigny samedi 20 septembre 2025.
Fest Run
Marigny Jura
Tarif : 7 – 7 – 15 EUR
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
2 parcours, vue sur le lac de Chalain, ravitaillement gourmand
– rando 6 km 7 € (accessible enfant et poussettes)
– trail 13 km 15 € (option « gros mollets » +2 km)
Buvette, snacking et concert. .
Marigny 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté comitemarigny39@gmail.com
