FESTA BOCA Sérignan

FESTA BOCA Sérignan vendredi 18 juillet 2025.

FESTA BOCA

Sérignan Hérault

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-19

2025-07-18

La Festa Boca, c’est la grande fête gourmande de Sérignan musique, ambiance et saveurs locales dans toute la ville. Une explosion de convivialité chaque soir d’été !

La Festa Boca célèbre la gastronomie locale avec musique et festivités dans tout Sérignan. Chaque soir, commerçants et associations animent la ville concerts, ambiance dansante, et tablées conviviales. De la Promenade au stade, en passant par les Halles et la Place de la Libération, vivez une expérience gourmande et festive au cœur de l’été ! .

Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90

English :

La Festa Boca is Sérignan?s big gourmet festival: music, atmosphere and local flavors all over town. An explosion of conviviality every summer evening!

German :

La Festa Boca ist das große Gourmetfest von Sérignan: Musik, Stimmung und lokale Köstlichkeiten in der ganzen Stadt. Eine Explosion der Geselligkeit an jedem Sommerabend!

Italiano :

Festa Boca è il grande festival gastronomico di Sérignan, con musica, atmosfera e sapori locali in tutta la città. Un’esplosione di convivialità ogni sera d’estate!

Espanol :

La Festa Boca es la gran fiesta gastronómica de Sérignan, con música, ambiente y sabores locales por toda la ciudad. Una explosión de convivencia cada noche de verano

