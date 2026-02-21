FESTA BRASILEIRA Fête brésilienne Relai.s des Futurs Lormes

FESTA BRASILEIRA Fête brésilienne

Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Soirée de soutien au documentaire Estrelas de Amanhã. Présentation du projet, apéro et repas brésilien, DJ sets danses .

Relai.s des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945 Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté zelinha.asso@protonmail.com

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English : FESTA BRASILEIRA Fête brésilienne

L’événement FESTA BRASILEIRA Fête brésilienne Lormes a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)