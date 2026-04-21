FESTA CANIGOU Espira-de-Conflent
FESTA CANIGOU Espira-de-Conflent samedi 2 mai 2026.
Espira-de-Conflent
FESTA CANIGOU
D55 Espira-de-Conflent Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 00:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Le camping Le Canigou vous convie à un weekend nature et festif marché artisanal jeux en bois, concert. Activités en journée réservées aux campeurs, marché, concert et bar en entrée libre.
.
D55 Espira-de-Conflent 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 64 34 65 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Camping Le Canigou invites you to a weekend of nature and festivities: craft market, wooden games, concert. Daytime activities reserved for campers, market, concert and bar with free admission.
L’événement FESTA CANIGOU Espira-de-Conflent a été mis à jour le 2026-04-21 par OTI CONFLENT CANIGO