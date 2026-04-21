Espira-de-Conflent

FESTA CANIGOU

D55 Espira-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 00:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le camping Le Canigou vous convie à un weekend nature et festif marché artisanal jeux en bois, concert. Activités en journée réservées aux campeurs, marché, concert et bar en entrée libre.

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D55 Espira-de-Conflent 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 64 34 65 65

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English :

Camping Le Canigou invites you to a weekend of nature and festivities: craft market, wooden games, concert. Daytime activities reserved for campers, market, concert and bar with free admission.

L’événement FESTA CANIGOU Espira-de-Conflent a été mis à jour le 2026-04-21 par OTI CONFLENT CANIGO